Archiviata la querela dello showgirl contro il consigliere Napoli (Fi)

Per i giudici l'intervento dell'esponente azzurro che definì Kelly una "pregiudicata", rientra nel legittimo esercizio di critica

E’ stata archiviata dal Tribunale di Torino una querela presentata dalla showgirl Manuela Li Causi in arte “Kelly” contro il consigliere comunale Osvaldo Napoli, capogruppo di Forza Italia. La showgirl si era sentita diffamata da un intervento di Napoli nella seduta del consiglio comunale del 29 maggio scorso. L’argomento era uno spettacolo di burlesque dal titolo Prohibida, con Li Causi protagonista, ospitato in uno spazio pubblico in Corso Moncalieri, a Torino.

DA NAPOLI “LEGITTIMO ESERCIZIO DI CRITICA”

Osvaldo Napoli, fra l’altro, aveva definito la showgirl una pregiudicata con riferimento a una sentenza di patteggiamento del 2007. L’intervento del consigliere azzurro, secondo il tribunale, rientrava nel legittimo esercizio di critica.