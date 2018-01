Bimbo rapito in Croazia, la madre fermata e identificata a Torino. Ma di Cesare nessuna traccia

Nina Kuluz poi è stata rilasciata perché su di lei non vi sono ordini di cattura

E’ stata fermata e identificata Nina Kuluz, madre di Cesare Avenati, rapito dalla madre nel 2011. La donna è stata condannata in primo grado per il sequestro del piccolo, ma proprio di lui non vi è nessuna traccia.

Amarezza su Facebook nelle parole di Alessandro Avenati, il padre che ha intrapreso una vera e propria battaglia legale per riaverlo. “E’ una vergogna non riusciamo a riportare un bambino a casa sua in Italia”.

Nina Kuluz, fermata dopo iuna segnalazione anonima, è stata poi rilasciata perché nei suoi confronti non pende alcun ordine di cattura.