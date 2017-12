Cadavere nascosto in una valigia a Vercelli: ecco chi era

Il ritrovamento a novembre. I Ris a lavoro per scoprire cause e movente

Dopo oltre un mese è stato identificato il cadavere ritrovato in una valigia lo scorso 4 novembre nelle campagne di Alice Castello.

Il corpo è quello di Franca Musso, 54enne di Tronzano, in provincia di Vercelli. La sua scomparsa era stata denunciata dalla famiglia nell’ottobre del 2016, ma da quel momento della donna che viveva sola e non aveva un lavoro non si hanno più avute notizie.

Proseguono gli accertamenti da parte dei Ris, per stabilire le cause della morte della donna e soprattutto chi abbia abbandonato il cadavere.