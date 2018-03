Condannata la rivale che la fece arrestare, ma lei da quattro anni non vede i tre figli

Per l’accusa della rivale in amore ha subìto l’onta dell’arresto e le hanno anche tolto i tre figli. Ora, quell’accusa si è rivelata fasulla: giustizia è fatta, si potrebbe dire, perché la calunniatrice è stata condannata, però madre e figli restano ancora separati, in attesa che un altro tribunale si pronunci.

Dura da quattro anni, ormai, il calvario di Annamaria Notario, 37 anni, di San Benigno Canavese, ossia da quando Giulia Baro l’ha denunciata per stalking, creando un castello di accuse per incastrarla, tutto per tenerla lontana da suo marito, con cui lei aveva iniziato una relazione. Ieri, in tribunale a Ivrea, la Baro è stata condannata a due anni e sei mesi.

