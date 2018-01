DELITTO ROSBOCH. La truffa ai danni di Gloria poteva essere di dimensioni maggiori

Obert non parla con i pm, la Abbattista continua a discolparsi

La truffa subita da Gloria Rosboch poteva essere di dimensioni maggiori. E’ questo quello che è emerso questa mattina nella seconda udienza del processo a carico di Caterina Abbattista, la madre di Gabriele Defilippi, accusata di concorso in omicidio e truffa.

Il figlio portò via 187mila euro alla povera professoressa di Castellamonte, ritrovata due anni fa circa in una discarica.

A dichiarare questo particolare è stato Davide Magnaguagno, promotore finanziario della Fideuram di Ivrea, la banca alla quale la professoressa di Castellamonte si era rivolta per la gestione dei risparmi, chiamato in aula come testimone ha rivelato che era intenzione della Rosboch ritirare il suo intero patrimonio investito che, allora, ammontava a circa 250 mila euro.

“La Rosboch voleva disinvestire tutto i suoi risparmi ed ottenere i contanti – ha dichiarato al procuratore capo di Ivrea Giuseppe Ferrando– Avvisammo la direzione per questa scelta, a nostro avviso anomala, e ne consegnammo solo 187mila. Il resto bloccato in un fondo pensione e difficilmente prelevabile in tempi brevi”.

Quei soldi la professoressa li ha poi consegnati all’ex allievo Gabriele Defilippi. La mancata restituzione del denaro ha portato il ragazzo e il complice, Roberto Obert, all’omicidio della donna. Entrambi sono già stati condannati in un altro procedimento.

OBERT NON PARLA. Proprio questa mattina il compagno di Defilippi, condannato a 19 anni come autore materiale dell’omicidio di Gloria Rosboch, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti ai pm.

In aula è investe stato ascoltato il colonnello Domenico Mascoli, che coordinò le indagini sull’omicidio. Mascoli ha confermato il ruolo fondamentale di Obert nel ritrovamento del cadavere di Gloria Rosboch, nascosto nell’ex discarica di Rivara. Caterina Abbattista ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee, ribadendo che il giorno dell’omicidio era al lavoro, in ospedale a Ivrea, e non si è mai allontanata.