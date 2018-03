Denaro nascosto tra i bagagli: due fermati all’aeroporto di Caselle

La guardia di finanza ha bloccato un cittadino nigeriano in viaggio per Lagos e una romena diretta a Bucarest

Due fermi nei giorni scorsi all’aeroporto di Caselle. Un 50enne di origini nigeriane e una cittadina romena sono stati bloccati dalla guardia di finanza allo scalo torinese mentre tentavano di imbarcarsi con cospicue somme di denaro nascoste tra bagagli, indumenti e persino in confezioni di detergenti.

Il 50enne era diretto a Lagos, mentre la giovane romane aveva come destinazione Bucarest. Entrambi non hanno saputo giustificare in modo convincente la presenza delle ingenti somme tra i bagagli e la loro provenienza.

In neppure tre mesi, da gennaio a oggi, ammonta a oltre 400mila euro il flusso monetario sequestrato alla dogana aeroportuale di Caselle dagli agenti della guardia di finanza, che hanno identificato oltre 300 persone.