Il ragazzo, della Nuova Guinea, non è rientrato nella struttura del Biellese dov'era ospite. I carabinieri non escludono che possa aver raggiunto il capoluogo

Non si hanno ancora notizie del 18enne della Nuova Guinea, che, lo scorso 31 dicembre, è scappato da una comunità di Vigliano, in provincia di Biella.

Dopo essersi allontanato per festeggiare il Capodanno in compagnia di un amico minorenne, il ragazzo non è tornato in comunità facendo così scattare l’allarme.

I carabinieri lo stanno cercando senza sosta. Non escludono che possa aver raggiunto Torino, in quanto aveva delle conoscenze nel capoluogo.