È morto Aldo Milanese: guidò l’Ordine dei Commercialisti di Torino per 16 anni

All’età di 74 anni si è spento Aldo Milanese, storico presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Torino, al cui timone è rimasto per 16 anni. Milanese è finito la scorsa notte presso la sua abitazione di Mondovì, dov’era nato nel 1944. A comunicarne la scomparsa è stato Luca Asvisio, subentrato a Milanese alla guida dell’ordine nell’autunno 2016.

IL CORDOGLIO.

“Non ho parole per esprimere il dolore che sta toccando tutti quelli che in questi trent’anni, e oltre, hanno vissuto con Milanese un periodo straordinario per la nostra professione – ha detto Asvisio -. Sono stati momenti indimenticabili che il dolore non può cancellare oggi e che domani saranno ancora più fulgidi e rimarranno scolpiti per sempre”.

Milanese era un figura molto nota negli ambienti politico, istituzionali ed economici piemontesi: creò un “modello Torino”, gestendo il delicato momento dell’unificazione degli Ordini dei Commercialisti e dei Ragionieri.