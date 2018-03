Follia a Pinerolo: due minorenni tentano la rapina in un centro massaggi e accoltellano un uomo

Follia a Pinerolo, dove questa sera due minorenni hanno fatto irruzione nel centro messaggi cinese “Hong” accoltellando il marito della titolare.

Erano entrati nel locale di via Vigone 59 per rapinarlo, ma hanno trovato l’opposizione dell’uomo, che, dopo aver provato a fermarli, ha avuto la peggio. E’ stato infatti raggiunto da una coltellata al fianco. Ricoverato in ospedale, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I carabinieri sono riusciti a fermare i due giovani: uno è nato in Italia ed è di origini marocchine, l’altro è nato in Marocco.