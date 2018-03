Fotoreporter torinese in stato di fermo a Belgrado per presunta aggressione a profughi

Vari testimoni avrebbero smentito le accuse piovute su Mauro Donato, da sei giorni in carcere

Ore d’attesa per il fotoreporter di Torino Mauro Donato. Il 41enne è in stato di fermo da 6 giorni in Serbia con l’accusa, già smentita da numerosi testimoni, di una presunta aggressione ad alcuni profughi.

A diffondere la notizia è stato il sindacato dei giornalisti, , Associazione Subalpina e Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi). “E un caso che desta forte preoccupazione. Conosciamo Mauro come un professionista serio, impegnato da tempo a documentare la sofferenza delle centinaia di migranti bloccati sulla ‘Balkan Route’. Chiediamo alle istituzioni che stanno già seguendo la vicenda attraverso l’ambasciata di Belgrado, di intensificare le pressioni sul governo serbo coinvolgendo anche le istituzioni europee affinché si possa giungere a una rapida e felice soluzione della vicenda”.