Grave incidente stradale nella notte, 19enne in prognosi riservata

Grave incidente nella notte, intorno alle 2.30, in corso don Luigi Sturzo/lungo Stura Lazio, nel cosiddetto curvone “delle 100 lire“. Un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo della propria autovettura, una Renault Clio, che nella corsa ha abbattuto vari cartelli di segnaletica stradale terminando la propria corsa contro un ostacolo fisso.

IN OSPEDALE

La strada è stata transennata e il transito dei veicoli interdetto per circa un’ora e mezza, per consentire i rilievi del caso in condizioni di sicurezza. Il ragazzo alla guida è rimasto ferito e, dopo esser stato trattato a lungo sul posto dal personale sanitario, è stato poi trasportato per le cure del caso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco dove per lui è stato stilato un certificato di prognosi riservata.