Inchiesta Gec, condannato ex digente Settore Tributi Tarizzo

Un milione e 32mila euro: questa la cifra che Giovanni Tarizzo, ex dirigente del Settore Tributi della Regione Piemonte, e altre quattro persone sono stati condannati a versare in solido alla Regione alla fine del processo Gec, riguardante favoritismi alla stessa società di riscossione delle tasse automobilistiche.

L’INDAGINE

Nella somma rientrano danni patrimoniali e non. La vicenda, risalente agli anni che vanno dal 2007 al 2012, sfociò in un’indagine che portò a 15 arresti per associazione a delinquere, corruzione e altri reati.