Incidente Castagneto Po, migliorano le condizioni della ragazza ferita

Fabiola Petromillo è sveglia e cosciente, anche se resta ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Cto. Il quadro generale, comunque, è in progressivo miglioramento rispetto a sabato scorso, quando la 24enne di Gassino è arrivata in ospedale in condizioni critiche dopo l’incidente stradale avvenuto a Castagneto Po.

LO SCHIANTO

Nell’occasione l’auto su cui viaggiavano Fabiola e Daniele Giancola, un ragazzo di Torino di appena 22 anni, si è schiatata contro un albero e l’impatto è stato fatale proprio a Daniele. La ragazza ha subito diversi interventi chirurgici e resta in prognosi riservata. Ma ora c’è maggiore ottimismo e un pizzico di fiducia in più, perché le risposte ai primi trattamenti sono positive.