Incidente sulla A4: cinque auto coinvolte e tre feriti [FOTO]

E’ di tre feriti, per fortuna nessuno in condizioni preoccupanti, il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera sulla A4, che ha coinvolto ben cinque automobili.

In base alla ricostruzione degli agenti della Polstrada, l’incidente sarebbe stato provocato dal conducente di un’Audi A1 che ha urtato una Smart dando poi il via alla carambola.

Il sinistro ha causato non pochi disagi alla circolazione, visto che per circa due ore è stato chiuso il tratto che va da corso Giulio Cesare allo svincolo per Settimo Torinese.

I feriti sono un 50enne di Volpiano, trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, e due ragazzi di Settimo Torinese, che erano a bordo di una Clio.