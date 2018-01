Inseguimento nella notte in zona Lingotto: preso 20enne ubriaco

Rocambolesco inseguimento nella notte a Torino, in zona Lingotto, protagonista un 20enne alla guida di un’Audi e in evidente stato di ubriachezza. Il giovane, intorno alle 4 del mattino, è stato notato da una pattuglia della guardia di finanza mentre procedeva a zig zag urtando le macchine parcheggiate lungo la strada in corso Corsica.

LA FUGA

Scappato via a forte velocità senza rispondere alle intimazioni di alt dei finanzieri, il 20enne si è diretto verso via Tripoli passando per corso Agnelli, inseguito da alcuni equipaggi del Gruppo Torino giunti a supporto. Proprio in via Tripoli il giovane ha concluso la sua folle fuga rimanendo incastrato con l’auto sotto una barra di ferro e tentando di scappar via a piedi.

LA CATTURA

Preso e fermato dopo pochi minuti, il 20enne è stato sottoposto alla prova dell’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolico nettamente superiore alla norma. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, mentre per recuperare l’auto rimasta incastrata nel cortile sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.