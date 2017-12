Investito da un treno a Rodallo: 16enne ferito, ma non rischia la vita [FOTO]

Dramma sfiorato ieri sera alla stazione di Rodallo, una frazione di Caluso. Intorno alle 21.20 il regionale 10025 Torino-Ivrea, che viaggiava in direzione Ivrea, ha investito un ragazzo di 16 anni residente nella frazione di Vallo. Il giovane era completamente assorbito dal suo cellulare. Con tutta probabilità, non si è accorto di aver oltrepassato la linea gialla della banchina quando il convoglio sopraggiungeva in stazione.

LE FERITE

Il 16enne è stato colpito dal treno alle mani e al volto e ha rimediato varie contusioni e fratture. Uscito dolorante dalla stazione completamente vuota, è riuscito a raggiungere la sua abitazione. Dopo pochi minuti è arrivata un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso. Non è in pericolo di vita.

I DISAGI

In seguito all’incidente la circolazione ferroviaria sulla tratta Rodallo-Caluso è rimasta bloccata per alcune ore. Il regionale si è fermato poche centinaia di metri oltre la stazione di Rodallo e i passeggeri, una quindicina in tutto, hanno proseguito il viaggio in autobus. Solo dopo la mezzanotte la circolazione è ripresa normalmente. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso.