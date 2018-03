Ispettore ucciso dal collega nel carcere delle Vallette, Ministero condannato. L’Osapp: “Tragedia che si poteva evitare”

“Constatiamo con rammarico che la tragedia si sarebbe potuta evitare se gli organi dell’amministrazione preposti avessero adottato per tempo le necessarie misure di carattere preventivo, intese a mitigare il clima esasperato che si era instaurato nella struttura”. Così Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, commenta la sentenza del Tribunale di Torino che ha condannato il Ministero della giustizia a risarcire con un milione di euro i familiari di Giampaolo Melis, 52 anni, ispettore di polizia penitenziaria (era responsabile degli atti giudiziari) ucciso il 17 dicembre 2013 da un collega (un “capo sentinella” ovvero responsabile della sicurezza delle mura esterne del penitenziario) che poi si tolse la vita, nel carcere torinese delle Vallette.

“NOI AVEVAMO EVIDENZIATO I PROBLEMI”

“Noi avevamo evidenziato i problemi – continua Beneduci – ma siamo rimasti inascoltati. Coloro che si sono dimostrati responsabili delle disattenzioni non devono più essere posti nelle condizioni di esercitare funzioni di gestione-organizzazione nei confronti del personale di Polizia penitenziaria. E la Corte dei Conti dovrebbe attribuire l’onere del danno subito dall’erario non a carico di un ordinario capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia, ma a carico di coloro che non hanno esercitato per tempo e fino in fondo il proprio dovere”.