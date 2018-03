Italiaonline, in 200 presidiano la Prefettura. Chiamparino: “Licenziamenti congelati per 3 settimane” [LE FOTO]

Protesta in occasione dell'incontro con al Ministero dell'Economia. "No a un'operazione di macelleria sociale"

Presidio di Italiaonline questa mattina davanti alla Prefettura di Torino. Circa 200 persone hanno presenziato in occasione dell’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. I lavoratori, con cappellini e pettorine gialli della ex Seat Pagine Gialle, manifestano rumorosamente con tamburi e fischietti. Vari gli slogan di disapprovazione contro i licenziamenti. “E’ nata a Torino, qui deve rimanere”. “Un no secco a un’operazione di macelleria sociale”, si legge sugli striscioni.

L’ANNUNCIO DI CHIAMPARINO

“Abbiamo ottenuto un congelamento del piano industriale, non si va avanti con le con i trasferimenti e con i licenziamenti. Ci siamo dati tre settimane”. Lo riferisce il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, insieme al sindaco di Torino Chiara Appendino al termine dell’incontro al Mise sulla vertenza di Italiaonline.

LE PAROLE DI APPENDINO

“E’ un passo non scontato, il congelamento e il primo passo. Rimangono tutte le tematiche aperte, che riguardano il nostro territorio”. Ha detto il sindaco di Torino Chiara Appendino al termine dell’incontro al Mise, sottolineando che è una “questione assolutamente nazionale e il ministero bene ha fatto, e lo ringraziamo, a scendere in campo”.