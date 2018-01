La figlia undicenne trova la mamma in agonia e il nonno le dice: «Ti ho liberata dai demoni»

I RETROSCENA La vittima operata per ore durante la notte è ancora in prognosi riservata

In famiglia Agostino non ne aveva fatto mistero. Terminata la telefonata con la nuora lo aveva detto: «Ora vado da quella là». Silvana Raccheo, la moglie, aveva subito avvertito il figlio Luca: «Papà è furibondo».

Lei, Luca e la bimba di 11 anni si sono precipitati in via Vibò, ma sono arrivati tardi. Agostino aveva già colpito la nuora. Entrando in negozio, la piccola è sfuggita al controllo del papà ed è corsa nel retro: «Mamma, mamma, dove sei?», diceva festante.

Davanti alla piccola si è presentata una scena raccapricciante: Emma Chiara era a terra agonizzante, il nonno impietrito davanti alla vittima. «Il sangue era ovunque», hanno annotato i carabinieri nel verbale.

La piccola è stata presa di peso dal papà e portata via. «Sono stato io, solo io», ripeteva Agostino e ha aggiunto rivolgendosi alla bambina: «Chiamate i carabinieri, vi ho liberato da quella famiglia di demoni».

