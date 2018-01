«Lo spirito di Rol mi ha contattato». Una chiave piegata il primo segnale

Gustavo Adolfo Rol fa parlare di sé anche a 23 anni di distanza dalla morte. Una “voce” forte e chiara, quella del sensitivo torinese. Almeno, secondo Luigi Ventura, commerciante di via Arcivescovado 5/B noto con il soprannome di Gino San.

Ventura, sui “poteri” di Rol ci metterebbe la mano sul fuoco. E la prova è custodita in una teca che egli conserva con particolare devozione: è una chiave piegata, contorta da una potente energia. Gino San non ha dubbi: «È stato Rol».

Sì, perchè Rol è tutt’oggi famoso per i singolari “esperimenti” che conduceva nel suo appartamento di via Silvio Pellico. E Gino San, che di professione fa l’erborista, dice che Rol vuole mettersi in contatto con lui. Ognuno è libero di crederci o no, ma quella chiave è piegata davvero.

Lui, Gino San, all’inizio ci ha fatto una risata: «Se è Rol, lo rifaccia. Lo aspetto al varco», pensò, in quel fatidico 20 giugno 2015, e fece raddrizzare la chiave dal figlio. Mezz’ora dopo – testimonia lui, mostrando le fotografie del cellulare – la chiave era di nuovo piegata su se stessa.

Quando gli viene chiesto perché sia convinto che a fargli quello scherzetto sia stato Rol, Gino San spiega che a rivelarglielo fu il maggiordomo del sensitivo, Arturo Bergante, abituato a vederne di tutti i colori nei 30 anni in cui fu al servizio di quest’uomo, figlio di un ricco avvocato che divenne famoso perché nulla, attorno a lui, sembrava rispettare le regole della fisica.

