LOTTERIA ITALIA. La generosità del parcheggiatore di Pinerolo: “Il milione di euro per mia figlia”

E' Biagio VIgna, 64 anni, ha accusato anche un malore. L'ha scoperto mentre era in servizio allo "Zero Club"

Non ha retto alla bella notizia ed è addirittura finito al pronto soccorso. E’ cominciato così il sogno, diventato realtà di Biagio Vigna, 64enne di Pinerolo, che ha vinto il premio da un milione di euro della Lotteria Italia.

L’uomo lavora come parcheggiatore alla discoteca “Zero Club”, ed ha saputo della notizia di un vincitore in città in tarda nottata, mentre era ancora in servizio.

Poi dopo aver scoperto, che il fortunato era lui, è stato accompagnato dalla figlia in ospedale. Mentre in casa Vigna si fa festa, continua la ricerca del vincitore milionario del terzo premio a Rosta, sempre in provincia di Torino.

LE DICHIARAZIONI. “Il milione di euro è tutto per mia figlia”. Biagio Vigna, il 64enne di Pinerolo che ha vinto il quarto premio della Lotteria Italia si dimostra anche maestro di generosità. “Avevo comprato il biglietto pensando a lei – ha dichiarato a un sito locale- Per me sono troppi soldi e il mio tempo già l’ho fatto”.