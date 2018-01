Maestra della Valsusa accusò tassista di averla stuprata, ma era una bugia

Accusò un tassista di averla violentata. E l’uomo, che andò a prenderla all’aeroporto di Caselle dopo un viaggio in Calabria, fu anche vittima di una spedizione punitiva. Ma era tutta una bugia per nascondere un tradimento. Il fatto, che risale a sei anni fa, è stato rievocato oggi in tribunale, a Torino, dove sotto processo sono finiti due uomini per lesioni.

CONDANNATA PER CALUNNIA.

La donna, una maestra della Valle di Susa, è già stata condannata per calunnia dopo aver confessato la verità agli investigatori. Inventò di essere stata stuprata a causa di problemi di carattere sentimentale che coinvolgevano un giovane in Calabria e uno in Valsusa. Quando raccontò la (falsa) vicenda a un amico valsusino, questi organizzò la vendetta nei confronti del malcapitato tassista insieme a un altro uomo.