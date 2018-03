Mistero in ospedale: «Mio figlio di 4 anni è stato portato via»

Il caso era stato segnalato alla Procura dei minori: «Potrebbe anche essere in una comunità protetta»

«Aiutatemi, mio figlio di 4 anni è scomparso dall’ospedale di Ciriè». L’appello, corredato dalle foto del piccolo, è comparso ieri pomeriggio sul profilo Facebook di Noemi Barbero, 25 anni, e come comprensibile nel giro di pochi minuti si è diffuso a macchia d’olio nel grande mare di Facebook.

L’ipotesi di un bambino rapito in un ospedale ha scatenato il popolo della rete ma la vicenda è decisamente più complessa di quanto possa apparire a prima vista. Noemi e il suo compagno un mese fa sono giunti al termine di una relazione durata 5 anni e allietata, 4 anni fa, dalla nascita di Kevin.

Una relazione però difficile, contrastata e non conclusa nel migliore dei modi, visto che Noemi è stata anche denunciata per una presunta aggressione che lei però nega di aver compiuto.

Una storia purtroppo come tante altre: non sempre i grandi amori finiscono bene e le cronache sono piene di vicende simili. Quella di Noemi però ha assunto un contorno diverso lo scorso giovedì, quando il papà ha portato Kevin all’ospedale di Ciriè per dei lividi alle braccia.

