Modella rapita e segregata in Val di Lanzo, per la Corte “Herba è capace di intendere e volere”

Niente perizia psichiatrica per il 30enne polacco finito sotto processo per il sequestro della 20enne Chloe Ayling. Lo ha stabilito la Corte d'Assise del Tribunale di Milano

Con la motivazione che “l’imputato è capace di intendere e di volere” i giudici della prima sezione della Corte d’Assise di Milano questa mattina hanno respinto la richiesta, avanzata dal pm Paolo Storari, di sottoporre a perizia psichiatrica Lucasz Herba, il polacco finito in carcere nel luglio scorso e imputato per il presunto rapimento della modella inglese Chloe Ayling. “Credo che tutte le sue rotelle non siano a posto – aveva detto il pm nella scorsa udienza al termine dell’esame dell’imputato – che non sia una tecnica difensiva, ma che lui abbia qualcosa che non va”.

LA NUOVA VERSIONE DELL’IMPUTATO

L’uomo infatti, fornendo una nuova versione della vicenda, aveva sostenuto in modo confuso che la giovane accettò la sua proposta di un finto rapimento. La Corte ha anche rinunciato a sentire in aula il fratello e presunto “complice” del 30enne, Michel Konrad Herba, arrestato in Inghilterra nell’agosto scorso, in quanto l’uomo ha fatto sapere che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Il prossimo 2 maggio potrebbe arrivare la sentenza, dopo la discussione del pubblico ministero, del legale di parte civile e del difensore dell’imputato. Per quel giorno è attesa anche la modella in aula.

SEGREGATA IN UNA BAITA IN VAL DI LANZO

Secondo le indagini, Chloe Ayling, 20 anni, assistita dall’avvocato Francesco Pesce, sarebbe stata attirata a Milano con l’offerta di un servizio fotografico. Fu poi tenuta segregata tra l’11 e il 17 luglio anche in Piemonte, rinchiusa in una baita a Borgial, piccola frazione di Lemie in Val di Lanzo, e messa all’asta sul web. Alla fine, però, venne liberata dallo stesso Lucasz. L’uomo, finito in carcere il 17 luglio scorso, avrebbe agito con la complicità del fratello Michal Konrad Herba. Dall’inchiesta della Dda e della Squadra mobile milanese, i due avrebbero chiesto al manager e ai familiari della ragazza in un primo tempo 300 mila e poi 50 mila dollari. Diversa la ricostruzione dell’imputato, che nel suo interrogatorio ha sostenuto che la giovane avrebbe accettato la proposta di un finto sequestro perché voleva popolarità. “Avevamo concordato – ha sostenuto – che i soldi che avremmo guadagnato li avremmo divisi e poi potevamo anche uscire assieme”.