È morto il chirurgo torinese scomparso a Panama più di un mese fa

Da più di un mese non si avevano sue notizie. Oggi l’ex compagna e la figlia Elodie fanno sapere che Furio Ferrari, il chirurgo torinese di 70 anni scomparso a Panama, è morto. “Sono sconvolta” ha detto Virginia Sanchesi, la sua ex compagna.

Ancora da chiarire le cause del decesso. “Abbiamo ricevuto informazioni confuse. Voglio riportare Furio a casa – aggiunge Sanchesi -. La Farnesina, attraverso l’ambasciata di Panama, ci aiuti a capire cos’è successo”. La vicenda è avvolta dal mistero. Sembra, infatti che sarebbe morta anche l’ultima moglie del medico italiano, una manager messicana di 48 anni.

DA ANNI IN CENTRO AMERICA.

Negli Anni Ottanta Furio Ferrari fu condannato a 9 mesi con la condizionale dopo aver sparato alla sua compagna per gelosia. Quindi decise di abbandonare la carriera medica per trasferirsi in Centro America, dove si occupava della compravendita di immobili. Dopo aver vissuto a Panama, si era spostato nella città di Cuernavaca, in Messico, ma sarebbe scomparso a Panama perché stava seguendo alcune transazioni immobiliari.