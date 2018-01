Nosiglia: “Torino vive in un’apnea che sembra non avere sbocchi”

“Torino vive in un’apnea, o limbo, che sembra non avere sbocchi positivi di superamento, per cui predomina la rassegnazione, che si traduce in stagnazione sotto tanti punti di vista e tarpa le ali della speranza di una ripresa che stenta a decollare”. Parole queste dell’arcivescovo del capoluogo piemontese, monsignor Cesare Nosiglia, nell’omelia per il Te Deum a conclusione dell’anno celebrata nella Chiesa della Consolata. Una apnea, secondo monsignor Nosiglia, che “impedisce di superare la semplice e pure necessaria risposta alle emergenze per puntare su una progettualità di più ampio respiro in cui tutte le componenti sociali, culturali e religiose fanno la loro parte per rispondere alle sfide e opportunità del nostro territorio”. L’appello di monsignor Nosiglia è alla società politica, al mondo del lavoro e dell’impresa affinché sia possibile “trovare insieme vie di giustizia e di solidarietà così da affrontare la crisi”. “Non possiamo dimenticare la tragedia di piazza San Carlo, che resta una ferita ancora aperta nel cuore stesso della città e dei suoi abitanti, con conseguenze di morte e feriti tuttora esistenti e che ne portano il peso”. “La magistratura – ha aggiunto – sta facendo la sua parte per quanto riguarda le responsabilità dell’accaduto, ma conta molto anche la presa in carico da parte di tutti i cittadini dell’impegno di vivere la propria appartenenza alla citta’ non solo come un grande contenitore di persone indifferenti ed estranee l’uno dall’altro, ma come una comunità in stile familiare in cui ciascuno sa di dover contribuire anche con i suoi comportamenti individuali al bene comune di tutti”.