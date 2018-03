Olimpiadi 2026, Sala: “Milano ha le carte in regola, nessun asse con Torino”

“Penso che Milano abbia le carte in regola ma non farà nulla senza un governo e il suo appoggio”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della possibilità di candidare la città lombarda alle Olimpiadi invernali del 2026, a margine della presentazione di un libro sui Navigli. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se ha pensato ad un asse Milano – Torino per la candidatura, il sindaco ha risposto che “non lo escludevo ma ho visto che Torino è andata avanti quindi a questo punto non credo“.

ORGANIZZARE LE OLIMPIADI E’ COSTOSO

“Organizzare le Olimpiadi è comunque molto costoso e credo che sia una follia distrarre fondi per altri servizi ai cittadini per metterli sui giochi – ha aggiunto -. Se è così qualcuno deve intervenire e non può che essere il governo tramite il Coni”. Ieri Sala ha incontrato a Palazzo Marino il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “il governo non c’è e quindi ho detto a Malagò che noi possiamo anche essere interessati ma al momento non c’è altro. Non è vero che ci siano studi in corso, non c’è nessun dossier, siamo assolutamente fermi, quello che apprezzo è il fatto che il Coni e anche il Cio, da quanto mi dicono, riconoscerebbero il valore di una candidatura milanese”.