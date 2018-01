Presentata la nuova linea della metro di Torino. Delrio: “Apriremo i cantieri per l’estate”

Il ministro dei trasporti presenta il finanziamento. "Investito 6 miliardi e per febbraio ne spenderemo altri 3"

E’ stato presentato questa mattina il finanziamento della linea 1 della metropolitana di Torino.

All’incontro avvenuto a Collegno hanno presenziato il ministro dei trasporti Graziano Delrio,il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il vicepresidente della commissione Trasporti Stefano Esposito, i parlamentari Paola Bragantini e Umberto D’Ottavio. Presenti anche i sindaci di Rivoli, Collegno e Grugliasco.

Proprio il ministro Delrio ha poi dichiarato. “In tutta Italia abbiano già investito sulle metropolitane 6 miliardi di euro ed entro febbraio credo e spero decideremo per altri 3 miliardi e mezzo di finanziamenti. Le metropolitane cambiano la vita della gente e il valore dei territori e delle imprese che vi lavorano. Per questo speriamo di aprire per l’estate i cantieri della linea 1″.