E’ record di passeggeri nel 2017 per l’Aeroporto di Torino

L’Aeroporto di Torino ha battuto nel 2017 il record storico di passeggeri, superando la barriera dei 4 milioni (4.176.556) e il precedente record annuale del 2016: l’aviazione commerciale di linea e charter è cresciuta del 5,8% rispetto all’anno precedente. Il traffico nazionale è aumentato del 6,1%, quello internazionale del 3,8%. In aumento del 4,7% i movimenti di aviazione commerciale, 39.725 nel 2017. I passeggeri su voli di linea e charter sono stati il 32,2% in più rispetto al 2013.

Negli ultimi quattro anni il traffico di linea internazionale è passato dal 40% al 47% del totale e la percentuale di traffico low cost è aumentata dal 25% al 58%.

Nel 2017 l’Aeroporto di Torino è stato collegato da voli di linea con 58 destinazioni di cui 43 internazionali, rispetto alle 36 destinazioni offerte nel 2013 di cui 22 internazionali: i collegamenti di linea internazionali sono quindi raddoppiati negli ultimi 4 anni.

La stagione invernale dei voli dedicati agli sciatori si è arricchita con i nuovi collegamenti di linea per Londra Heathrow con British Airways, Birmingham con Jet2.com e San Pietroburgo con S7 Airlines: la previsione è di trasportare in questo inverno, con i voli charter dal Nord ed Est Europa e dalla Russia, +13% di passeggeri neve rispetto alla stagione passata. Il network di destinazioni dirette in tutta Italia e all’estero verrà arricchito nel 2018 con nuovi collegamenti: Stoccolma e Parigi con Blue Air (rispettivamente dal 20 gennaio e 25 marzo) e Atene con Aegean Airlines da giugno.