Scivola sul ghiaccio e precipita nel vuoto: morto escursionista di Villar Perosa

Tragedia in alta quota. Una guida ambientale di Villar Perosa, P. C., 54 anni, ha perso la vita, ieri pomeriggio (sabato 24 dicembre), precipitando in un dirupo sulle montagne di Vernante, nel Cuneese. L’incidente, sulle cui cause ancora si indaga, si è verificato nel corso di un’uscita con le ciaspole (le racchette da neve), nel Vallone della Creusa, a un’altitudine di circa 1.500 metri.

PRECIPITA PER 200 METRI

P.C. non ha avuto scampo: il balzo di circa 200 metri gli si è rivelato fatale. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato recuperato, nella tarda serata di ieri, dagli uomini del Soccorso Alpino, giunti sul posto insieme ai carabinieri ed ai vigili del fuoco.

GLI AMICI LANCIANO L’ALLARME

La guida di Villar Perosa aveva iniziato l’escursione con un gruppo di quattro persone. Ad un certo punto aveva deciso di tornare indietro da sola incamminandosi sul sentiero in località Folchi. Non vedendolo rientrare in località Palanfré, gli amici si sono preoccupati ed hanno allertato i soccorsi.

E’ SCIVOLATO SUL GHIACCIO?

Il 54enne di Villar Perosa era una guida esperta, specializzata in escursioni in montagna. E’ probabile – ma si resta nel campo delle ipotesi – che abbia perso l’equilibrio scivolando su una lastra di ghiaccio, fino a precipitare nel vuoto.