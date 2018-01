Manca ancora il riconoscimento ufficiale, ma la capitaneria di Savona non ha dubbi: il cadavere recuperato, oggi, al largo di Alassio è quello di Alessia Puppo, gettatasi nelle acque di Albenga la sera di Capodanno in seguito a una lite col fidanzato.

Le ricerche del corpo erano iniziate subito, fin dall’allarme lanciato dagli amici della ragazza di Strevi (Alessandria) nella notte del 31 dicembre.

Dopo aver trascorso gli ultimi giorni di dicembre a Torino col fidanzato, la coppia si era trasferita in Riviera per festeggiare l’arrivo del 2018 in compagnia di amici. In base al racconto dei testimoni, i due hanno avuto un diverbio e Alessia, di professione truccatrice, si è gettata in mare dopo essersi tolta la giacca. Sul posto sono giunti i genitori e il fratello della vittima.

L’ULTIMO VIDEO COL FIDANZATO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO PRIMA DELLA TRAGEDIA: