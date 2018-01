Nessuna persona coinvolta, si lavora per ripristinare i collegamenti

Rochemolles, una frazione di Bardonecchia, al momento è isolata e senza corrente. Una slavina è caduta sulla strada provinciale 235, che collega il centro principale con la frazione, interrompendo tutti i collegamenti.

SQUADRE AL LAVORO

Immediatamente sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Susa e i volontari di Bardonecchia, che lavorano per liberare la sede stradale e per ripristinare tutti i servizi. Dai primi accertamenti non sembrano esserci persone coinvolte.