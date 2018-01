Software senza licenza, 8 milioni di multa a società di Carmagnola

Blitz della guardia di finanza di Torino in una società di Carmagnola operante nel settore della progettazione e stampo di componenti automobilistici. Sequestrati 33 software pirata e comminate sanzioni per oltre 8 milioni di euro. Il rappresentante legale dell’azienda, un 50enne, è stato denunciato per detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi privi del contrassegno Siae.

ISPEZIONI IN TUTTA ITALIA

I software, programmi, come Catia, Autocad, Rhinoceros e Proficad, erano installati sui pc presenti negli uffici dell’impresa ed erano privi della regolare licenza d’uso. Insieme a quello nell’azienda del Torinese, la guardia di finanza ha eseguito in contemporanea 121 ispezioni sul territorio nazionale, irrogando sanzioni amministrative per complessivi 15 milioni e denunciando 62 persone.