TRAGEDIA THYSSENKRUPP. Ex manager condannato chiede grazia al presidente Mattarella

Torna d’attualità la tragedia Thyssekrupp. Marco Pucci, ex manager dell’azienda condannato per l’incendio del 6 dicembre 2007 che uccise sette operai a Torino, ha infatti chiesto la grazie al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’uomo sta già scontando dal 2016 una pena di sei anni e tre mesi in carcere e a giugno ha ottenuto la possibilità di svolgere un lavoro esterno con obbligo di rientro in cella alle 18,30.

LE PAROLE DEL LEGALE. Queste le parole di Massimo Proietti, legale di Marco Pucci, all’Ansa. “Marco Pucci ha diritto all’oblio, che va di pari passo con il diritto al perdono per una responsabilità oggettiva e non diretta. Le responsabilità devono essere cercate altrove. Pucci non può essere simbolo di crocifissione o di una gogna. Ha già pagato pesantemente fino ad oggi, ora ha il diritto di intraprendere questo percorso nel silenzio e in maniera serena”.

LA REPLICA DEI FAMILIARI DELLE VITTIME. Rabbia da parte dei familiari della vittima. Queste le parole di Graziella Rodinò, madre di Rosario,. “Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella. Ce li hanno ammazzati e non meritano nessun perdono, semmai lo chiederanno a Dio. Per ora devono stare in galera.