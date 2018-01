Tragico incidente in Veneto, muore 77enne di Torino

La donna si era recata in provincia di Rovigo per trascorrere il Capodanno

Una donna di 77 anni di Torino, Adriana Casellato, è morta per le conseguenze di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Corbola, in provincia di Rovigo. Altre tre persone sono rimaste ferite a causa dell’impatto, sulla SP46, tra una Giulietta e una Opel Astra.

L’IMPATTO

La donna, in Veneto per il Capodanno, occupava il sedile posteriore della Giulietta. Inutili i soccorsi, intervenuti tempestivamente: per l’anziana non c’era ormai più nulla da fare. Ricoverate in ospedale le altre persone rimaste coinvolte nell’incidente.