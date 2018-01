Valanga su un condominio a Sestriere, 29 evacuati [FOTO E VIDEO]

Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa è stata impegnata nelle operazioni di soccorso in occasione della valanga che ha colpito un condominio sito in Sestriere, al civico numero 6 di Via Reggimento Alpini.

Hanno operato sul posto 3 mezzi di soccorso 4×4 e 9 operatori; le attività svolte riguardano il supporto sanitario alle operazioni di ricerca e soccorso e l’assistenza logistica (fornitura bevande calde) ai soccorritori e alla popolazione evacuata. Le attività, terminate intorno alle ore 5.30, hanno avuto un bilancio complessivo di 24 evacuati: altre 5 persone che abitavano nel condominio si sono invece allontanate in modo autonomo. Il condominio è stato investito dalla neve che ha raggiunto il primo piano ed è stato dichiarato inagibile.

Al colle sono caduti nelle ultime 48 ore oltre 2 mt. di neve, in nottata si sono registrate criticità sulla SS 23 tra Cesana e Sestriere a causa di alcuni alberi caduti. Tutte le attività sono state svolte in sinergia con vigili del fuoco, soccorso alpino, arma dei carabinieri e servizio di emergenza 118