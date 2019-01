Con CronacaQui si vince sempre: ecco i 4 fortunati del concorso

Ed eccoli gli ultimi vincitori del Grande Concorso di CronacaQui che premia i fortunati con buoni spesa da mille euro. La Dea Bendata li ha scelti tra migliaia di lettori che hanno inviato i tagliandi in redazione; e nell’assoluta casualità li ha scelti in modo rappresentativo del territorio dove il giornale viene diffuso.

UN NUOVO CONCORSO

Marino Sisto Fassio, 74 anni, vive a Castelrosso, la maggiore delle frazioni di Chivasso, Fiorenzo Belletto, 79 anni abita a Giaglione, in Valle di Susa, Giulio Prandi, 64 anni, è residente a La Loggia, mentre Angela Quargnal è di Torino. Sono loro i protagonisti della giornata, sono loro che con pazienza certosina hanno appiccicato bollini su bollini per tentare la vincita. E la fortuna li ha assistiti.

Ma non sempre la Dea Bendata assolve in pieno ai propri doveri: e lo testimonia Francesco Grosso che proprio alla fine dell’anno si è ritrovato tra le mani la possibilità del colpaccio. Ossia quel sistema del Lotto che consente una vincita fino a 100mila euro. A lui, quasi come se si trattasse di una sorte calmierata sono toccati “soltanto” i mille euro di ordinanza. Ma questo concorso al quale abbiamo brindato in compagnia, fa parte del passato, «perché ora – hanno annunciato all’unisono i fortunati vincitori – già stiamo partecipando al vostro nuovo Grande Concorso perché non è detto che chi è stato fortunato prima non lo possa essere anche in futuro».

BRINDISI CON IL DIRETTORE

Marino Sisto Fassio è accompagnato dalla moglie, Angelina Coppetta e parla volentieri dei suoi quattro nipoti: «Sono tre maschietti e una femminuccia e per loro io stravedo». Fassio ha raggiunto la pensione dopo una vita di lavoro, «facevo il fattorino all’Olivetti, a Palazzo Uffici a Ivrea» e ora, meritatamente, si gode il giusto e meritato riposo. Fiorenzo Belletto non può essere presente perché indisposto, ma in sua vece si è presentata la figlia, Gabriella Belletto: «Mio padre – dice – ogni mattina, dopo colazione, sale sull’auto e da Giaglione si reca a Susa per acquistare CronacaQui. Il quotidiano che in famiglia leggiamo tutti e sempre con grande piacere».

Giulio Prandi, pensionato anche lui, i giornali li divora, oltre a CronacaQui, «leggo anche un quotidiano sportivo. Dopo 41 anni di lavoro come elettrotecnico, ho raggiunto la pensione. Oggi leggo più di prima. L’in – formazione oltre a tenermi aggiornato, mi fa anche sentire più giovane». Infine Angela Quargnal, nativa di Alessandria (tiene a precisare) e impiegata in pensione, è una fedele lettrice del giornale «perché è scritto con caratteri grandi e io lo leggo ogni volta che siedo a tavola».

Prima la gioia per la vincita conseguita, quindi il brindisi di rito con il direttore responsabile e fondatore del quotidiano Beppe Fossati. Poi la conversazione spazia dalle modalità con le quali si svolgerà il prossimo concorso, agli articoli che vengono pubblicati su CronacaQui: «A noi piace la cronaca – sottolineano Fassio, la moglie Angelina, Gabriella Belletto, Prandi e Angela Quargnal -. Ma per cronaca non intendiamo solo casi dolorosi, ma anche le notizie belle che parlano di iniziative che mettono in risalto il buon cuore delle persone». Il giornale piace molto ai vincitori, «altrimenti non lo compreremmo – aggiunge Fassio -, prima l’informazione e, tanto che ci sono, partecipo anche ai concorsi».

INFORMAZIONE CHIARA

Si passano in rassegna un po’ tutte le rubriche del quotidiano: dagli spettacoli allo sport, dalla politica alle pagine dedicate alla provincia. Insomma, «un’informazione a 360 gradi – dice Prandi – che ci consente di essere aggiornati». E poi, un merito del giornale, riconoscono tutti e quattro i vincitori, «è la chiarezza degli articoli, scritti senza troppi fronzoli e che puntano dritto al cuore della notizia. Una vera rarità». C’è poi una signora che accompagna la vincitrice torinese Angela Quargnal e che, chiedendo l’anonima – to, ci tiene a dire: «Io ho un’amica che è molto malata e che si sottopone spesso a sedute di radioterapia. Io l’accompagno e nell’attesa il vostro giornale mi tiene una grande compagnia, mi è di conforto».

Di fronte ad una domanda, l’ultima: cosa possiamo fare noi giornalisti per rendere migliore CronacaQui, le risposte da parte di tutti, sono identiche: «È un bel giornale così, non c’è nulla da cambiare perché avete saputo farlo con garbo nel corso degli anni, senza che noi lettori neppure ce ne accorgessimo e per questo siamo rimasti fedeli». Quattro famiglie che hanno saputo gioire per un riconoscimento che, pur non essendo milionario, le ha gratificate perché quei mille euro rappresentano molto di più di quello che sono. Una vincita che sancisce l’affezione dei lettori per il nostro giornale. Insomma, un premio fedeltà che ogni anno si ripete con omaggi e concorsi sempre più ricchi. Più lunga è la fedeltà del lettore e maggiore deve essere il riconoscimento.