Cucciolo abbandonato in strada, la polizia lo salva: diventerà la mascotte del commissariato

Il salvataggio all'altezza della rotonda che incrocia via Martinotti, a Torino

Lunedì sera, una pattuglia del commissariato Barriera Nizza impegnata in un servizio di volante, nel percorrere corso Spezia a Torino, si è imbattuta, all’altezza della rotonda che incrocia via Martinotti, in un cucciolo di un cane che vagava smarrito.

IL CUCCIOLO E’ MESSO AL SICURO

I poliziotti, valutato l’alto rischio che la bestiola correva per la presenza di vetture che sopraggiungevano ad alta velocità, hanno chiuso momentaneamente al traffico il corso ed hanno messo il cagnolino in sicurezza. Poi lo hanno portato in commissariato, dove sono stati anche raggiunti da una passante che aveva assistito alla scena del recupero e pensava di portare delle crocchette al cucciolo affamato.

OTTO, COSI’ E’ STATO RIBATTEZZATO

“Otto“, così è stato battezzato il cane perché ritrovato nei pressi del centro commerciale “8 Gallery”, è stato successivamente affidato alle cure del canile municipale; verrà, con ogni probabilità, adottato da un poliziotto, diventando la mascotte del Commissariato Barriera Nizza.