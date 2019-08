Cucina da brividi: 10 chili di prodotti mal conservati scoperti in un ristorante di corso Palermo

Oltre dieci chili di cibo mal conservato, carne, pesce, riso e pasta destinate alla cottura e alla vendita, sono stati trovati dagli agenti di polizia del commissariato Barriera Milano, del reparto Prevenzione Crimine, del Nucleo Cinofili, della polizia amministrativa e sociale e della polizia municipale nel congelatore di un ristorante di corso Palermo, a Torino.

Il controllo straordinario era finalizzato al controllo dei titoli di permanenza di cittadini stranieri sul territorio italiano e all’accertamento e al contrasto di attività irregolari, anche amministrative. Nel corso dell’operazione si è avuto modo di accertare come nel ristorante in questione fossero venduti e somministrati al pubblico prodotti privi di informazioni obbligatorie, vi fossero evidente carenze igienico sanitarie, non fosse presente la cartellonistica relativa al divieto di fumare.

Il titolare, un cittadino senegalese, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per cattiva conservazione degli alimenti e sanzionato per oltre 1600 euro. Diverse persone prive di documenti sono state accompagnate in questura per gli accertamenti di rito, al termine dei quali quattro di queste sono state espulse. Inoltre, un 39enne originario del Senegal è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di marijuana.