Cucina degli orrori a San Salvario: sequestrati 58 chili di alimenti mal conservati [FOTO]

Infestazioni di blatte, sporcizia, alimenti mal conservati, carenze igieniche e sanitarie: questo quanto rilevato dagli agenti di polizia del commissariato Barriera Nizza, insieme a personale della polizia municipale Sezione 8, dell’ASL TO1 Sian, dello Spresal e dell’Ispettorato del Lavoro, nel corso di una serie di controlli effettuati giovedì sera nel quartiere di San Salvario.

Le ispezioni hanno riguardato cinque esercizi commerciali. In uno in particolare, un locale di somministrazione di cibi e bevande di via Berthollet, sono emerse diverse criticità. Gli operatori hanno infatti riscontrato in cucina un’infestazione da blatte e una diffusa e consolidata sporcizia accumulata nel tempo, nonché il cattivo stato di conservazione di alimenti surgelati e alimenti cotti di origine animale e non come polpette di carne, involtini primavera, pesce, molluschi, farinacei, maionese, verdure di varia tipologia, polenta, salsicce, piatti pronti come lasagne, pasta fresca e torte salate.

Complessivamente sono stati sequestrati ben 58 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione e l’intera attività commerciale è stata sottoposta a sequestro penale per la contaminazione dei prodotti presenti con il rischio di eventuali danni per la salute. La titolare del negozio, una cittadina di 26 anni proveniente dal Bangladesh, è stata denunciata per somministrazione di cibi in cattivo stato di conservazione e in stato di alterazione o comunque nocivi.

All’interno della medesima attività il personale della polizia municipale ha riscontrato diverse violazioni a carattere amministrativo (mancanza dell’autorizzazione per il dehors, dell’autorizzazione insegne, del manuale HACCP, della certificazione conformità scarico fumi, mancanza dell’alcool test e altro) e ha comminato sanzioni per un totale di 26.020 euro. Gli ispettori del Lavoro, invece, hanno rilevato la presenza di un dipendente non in regola.

In altri due locali, un ristorante pizzeria e un mini market ubicati in via Madama Cristina, la polizia municipale ha riscontrato diversi illeciti amministrativi e irregolarità igienico sanitarie, con sanzioni per oltre 11mila euro. Nel corso dei controlli sono state identificate in totale venti persone, elevate sanzioni amministrative per oltre 37mila euro e sequestrata penalmente un’intera attività commerciale di circa 85 metri quadri, oltre ai quasi 60 chili di prodotti in cattivo stato di conservazione.