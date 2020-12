Cucina filippina e sushi bar, un locale innovativo per scoperte eccezionali

Si trova a Torino in corso Vittorio Emanuele II 32/c

La riapertura generale dei ristoranti, consegna a tutti i torinesi il piacere di tornare ad uscire, ancora di più se possono (ri)scoprire cucine nuove e fedeli alla tradizione come quella filippina. Dallo scorso mese di settembre infatti a Torino ha aperto con successo Mano Po, ristorante filippino e sushi bar, a due passi dalla stazione di Porta Nuova e dal centro della città in corso Vittorio Emanuele II.

Una cucina inedita per la nostra città ed è questo il suo segreto. Solo qui infatti potrete gustare piatti tipici come halo halo e adopo, lumpia e lechon kawali. O ancora, proprio nel periodo delle feste natalizie, i tradizionali spaghetti di grano, conditi con salsa di soia, verdure e carne.

Come spiega chi ha fatto nascere questo locale innovativo «vogliamo che i nostri clienti la scoprano poco per volta e per questo affianchiamo alla ricette tipiche anche il sushi. Così accontentiamo tutti».

Il locale è perfettamente attrezzato per rispettare tutte le norme legate alle disposizioni del Dpcm e in questo periodo la sera dalle 18 alle 23 propone la consegna dell’asporto in tutta la zona del centro.

Ristorante filippino e sushi bar MANO PO, corso Vittorio Emanuele II 32/c, Torino. Telefono: 011385858. Orari: da lunedì a domenica 12-15 per pranzo, 18-23 consegna asporto