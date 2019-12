CUCINERIA BERLICABARBIS- BERLICABARBIS, NON SOLO TAPAS: QUI L’APERITIVO È UNICO

C’è sempre il momento giusto per fare un salto alla Cucineria Berlicabarbis. Il locale di via Parma è aperto tutti i giorni, sette su sette, dalle 12 a mezzanotte passata. Ma a cavallo tra il pranzo e la cena, anche l’aperitivo sta diventando sempre di più uno dei suoi punti di forza.

Ogni giorno, dalle 18, possibilità per tutti: c’è quello a prezzo fisso, con un mix di tapas e di drink a 15 euro, ma anche quello variabile con tantissimi stuzzichini e cocktail ideati ad hoc, mixati espressamente. Come quelli a base di Vermouth (Reverse Manhattan, Non ti dico no) e altri da scoprire, quali sono Sotto la Mole, Ricordati di me.

Una cucina di qualità, ideale anche per feste private e feste di laurea (su prenotazione), con menù espressamente dedicati per l’occasione. Tanto è tutto preparato al momento, esattamente come nelle tre Torterie Berlicabarbis di via Catania (la capostipite), via Cernaia e via Po.

Cucineria Berlicabarbis, via Parma 61 Torino.

Telefono: 011.18931698

Orario: 12-01 tutti i giorni.