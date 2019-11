Cumiana, carabiniere investito mentre rileva un incidente: è in prognosi riservata

L'incidente in strada Piossasco: il militare è stato elitrasportato al Cto

Carabiniere travolto da un’auto mentre stava rilevando un incidente. E’ successo ieri sera, intorno alle 19, in strada Piossasco, a Cumiana. Una pattuglia della stazione di Villafranca Piemonte era intervenuta all’altezza del civico 53, dove era stato investito un cerbiatto, quando è sopraggiunta una Volvo V70.

L’auto dei militari dell’Arma era ferma lunga la strada con i lampeggianti accesi per chiudere la strada al traffico e consentire le operazioni di recupero dell’animale e di ripartenza dei mezzi coinvolti nell’incidente. La Volvo, guidata da una donna torinese di 43 anni, non ha notato la presenza del veicolo dei carabinieri e ha impattato contro la parte anteriore dell’auto di servizio.

A causa dell’urto, uno dei due militari che era vicino all’auto è stato sbalzato violentemente a terra ed è stato elitrasportato al Cto di Torino: è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altro carabiniere presente e la conducente della Volvo V70 sono rimasti illesi. La donna è risultata negativa agli accertamenti etilometrici. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Pinerolo.