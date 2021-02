Cumiana, contagiate le suore: scuola materna chiusa fino all’11 febbraio

“ Cumiana – scuola materna paritaria F.M.A. di via Boselli . Mi ha appena chiamato il direttore dell’ufficio d’igiene dell’ Asl To 3 per comunicarmi che a seguito della positività al covid di tutta la componente religiosa, che ha contatti stretti con i bambini della scuola materna, essa verrà chiusa fino all’11 febbraio 2021″.

Si apre così il post sulla pagina Facebook di Roberto Costelli con cui il primo cittadino di Cumiana dà notizia sia del contagio delle religiose, sia della conseguente chiusura del plesso scolastico, in ossequio ai protocolli vigenti.

“Sono profondamente scosso da questa notizia – prosegue il sindaco di Cumiana – perché conosco ed apprezzo il lavoro e la passione delle nostre suore. A suor Roberta, direttrice dell’istituto Fma, con cui ho avuto la settimana scorsa un incontro avente come argomento i giovani e l’oratorio, formulo i più sentiti auguri di pronta guarigione, così come alle sue consorelle. Vi siamo vicini, personalmente, come amministrazione comunale e come comunità cumianese con fraterna amicizia e solidarietà”.