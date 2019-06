Cumiana, scoperta discarica abusiva in capannoni abbandonati: sequestrate 6.500 tonnellate di rifiuti plastici

Blitz dei carabinieri in un'area industriale non lontano dal centro abitato

Scoperta una discarica abusiva a Cumiana, in provincia di Torino. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Noe in seguito a una segnalazione della polizia locale: all’interno di un’area industriale, non distante dal centro abitato, c’erano quattro capannoni abbandonati contenenti 6.500 tonnellate di rifiuti plastici stoccati abusivamente e sequestrati dagli uomini in divisa.

VIAVAI DI AUTOTRENI.

Durante il periodo di osservazione del sito (i militari si sono avvalsi anche del prezioso ausilio di un drone), numerosi autotreni ‘frequentavano’ l’area. I rifiuti entravano nei capannoni senza però uscire: dunque, è scattato il blitz.

In queste ore sono in corso accertamenti per individuare i responsabili della discarica e anche per stabilire la provenienza dei rifiuti.