Cuneo, famiglia intossicata da monossido di carbonio: quattro persone in ospedale

Dramma sfiorato a Cavallermaggiore (Cuneo): una famiglia di quattro persone di origine marocchina è stata ricoverata all’ospedale di Savigliano per un’intossicazione da monossido di carbonio, accusata nella notte.

LE CONDIZIONI NON SONO GRAVI

Le loro condizioni non sono gravi: dalle prime indagini e dagli accertamenti del personale medico giunto sul posto, sembra che a causare il tutto sia stato un braciere acceso nell’abitazione dei quattro. Le vittime dell’accaduto potrebbero, nella giornata di oggi, essere trasferite a Torino per il trattamento in camera iperbarica.