Cuneo, splendida notizia: guarita neonata positiva al Covid-19

È nata prematura all’ospedale di Pinerolo, quando è venuta al mondo pesava appena due chili e a venti giorni di vita è risultata positiva al coronavirus. Presentava delle difficoltà nella respirazione e ad alimentarsi, ma ora è perfettamente guarita.

Ne dà notizia la Terapia intensiva dell’ospedale di Cuneo dove la piccola, con tutta probabilità il primo caso descritto al mondo di neonata affetta da Covid-19, è stata trasferita dopo le prime cure.

Il suo quadro clinico era gravissimo. La bimba necessitava di supporto respiratorio meccanico e, quando è stata portata a Cuneo attraverso il Servizio di trasporto neonatale d’emergenza, era intubata.

Ora, dopo due tamponi negativi, potrà tornare a casa per la felicità della sua famiglia e di tutto il reparto diretto dal primario Andrea Sannia. La sua è una storia che infonde speranza e ottimismo. La piccola è stata in totale isolamento per tre settimane e per due giorni è rimasta in totale incoscienza. Ma ce l’ha fatta.