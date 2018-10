Il cuoco del Gambia «scaricato dal bus»

Scaricato dall’autobus sulla provinciale perché l’autista non aveva il resto da dargli. È successo ad Amadou, un rifugiato politico con il permesso di soggiorno di 34 anni, di professione cuoco, originario del Gambia, che da qualche tempo lavora in un ristorante delle Valli di Lanzo. Qualche giorno fa si è imbattuto in quella che lui stesso chiama «una ingiustizia», ovvero essere costretto – almeno secondo la sua tesi – a scendere dall’autobus che da Mathi porta alle Valli di Lanzo quando non è in funzione la linea ferroviaria della SfmA, la “Torino-Ceres”.

Il motivo? Non avere i soldi giusti per comprare il biglietto. Amadou voleva pagare, ma aveva con sé solo una banconota da 20 euro. Nessuna moneta. Nessuno “spicciolo”. E così l’autista, quando il cuoco ha estratto dal portafoglio la banconota, gli avrebbe risposto che il resto lo avrebbe dovuto prendere «a Torino, negli uffici di Gtt – spiega Amadou -. Quei soldi però mi servivano per pagarmi il ritorno a casa, un pasto e magari qualche altra necessità. E poi è assurdo dovermi recare fino a Torino per ritirare quella quindicina d’euro abbondanti di resto».

E così, l’autista ha aperto le porte dell’autobus e lo ha fatto scendere. «Non mi sono abbattuto, anzi. Per me fare qualche chilometro di strada provinciale non è una grande fatica e non mi fa paura. Ho camminato nel Sahara, sono arrivato dal Mediterraneo per sfuggire alla povertà e alla violenza. Possono due macchine farmi paura?», sorride.

Amadou è poi riuscito ad arrivare al lavoro in auto, grazie al passaggio di una ragazza, residente a Balangero, che lo ha visto e lo ha fatto salire, evitandogli chilometri a piedi. «Quel gesto non lo dimenticherò mai – conclude Amadou -. Questo mi fa capire, ancora una volta, come l’Italia sia un paese accogliente, solidale e accogliente con noi profughi e immigrati. Quello che mi è accaduto non è stato piacevole. È stato un brutto gesto. Ma lo avrei denunciato in ogni modo, anche se fosse successo a una persona italiana».

Da Gtt fanno sapere che «la vicenda verrà verificata a fondo, in ogni sua sfaccettatura. Chiederemo all’autista un racconto dettagliato. Solo dopo aver eseguito le verifiche faremo sapere la versione dei fatti da parte dell’azienda».