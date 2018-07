Cuoco licenziato, malvivente per necessità: fa la fila al supermarket, attende il suo turno, poi rapina la cassiera [IL VIDEO]

Malvivente per necessità. Rapinatore, senza troppa fortuna, per pagare i debiti dopo essere rimasto a casa senza lavoro. Era cuoco in Olanda. Questa almeno la giustificazione fornita in caserma ai carabinieri di Chivasso da Marco Giovara, 33 anni, senza fissa dimora.

ALMENO TRE LE RAPINE MESSE A SEGNO

L’uomo agiva a volto scoperto, con un collare al collo, armato di pistola (giocattolo) e non si preoccupava di lasciare le sue impronte digitali. Era incensurato e sconosciuto agli investigatori. Nel mese di giugno avrebbe messo a segno almeno tre rapine.

INCASTRATO DALLA VIDEOSORVEGLIANZA

I militari sono giunti a lui dopo aver analizzato le immagini di videosoroveglianza e aver monitorato decine di supermercati della zona. Agiva da solo, faceva la fila, attendeva il suo turno e poi rapinava la cassiera.

ACCIUFFATO A BRANDIZZO SUBITO DOPO IL COLPO

Venerdì scorso, intorno alle 14,30, i carabinieri lo hanno individuato e arrestato in via XX Settembre a Brandizzo. Il cuoco rapinatore aveva appena commesso una rapina ai danni del supermercato Mercatò. Il 33enne è ritenuto responsabile di altre tre rapine: una risalente al 13 giugno scorso all’IN’S di Settimo Torinese, l’altra risalente al 25 giugno (Crai di Chivasso) e la terza al 27 giugno (Crai di Settimo Torinese).

SEQUESTRATA LA PISTOLA GIOCATTOLO

I militari hanno sequestrato l’arma utilizzata per i “colpi”, una pistola giocattolo riproducente un revolver Smith & Wesson. L’uomo ha ammesso le sue responsabilità ma ha precisato che lo ha fatto per poter pagare i debiti dopo essere rimasto senza lavoro.