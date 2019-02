«Siamo il cuore delle Vallette. Qui i clienti non ci mancano»

L’asfalto l’hanno rifatto appena l’anno scorso. Ma a sentire gli ambulanti, non è che ce ne fosse un gran bisogno. «La verità? Era già a posto». In piazza don Pollarolo i problemi sono di altro genere. Non di tipo commerciale perché, a dirla tutta, questo spazio incastonato tra le poste e l’anagrafe se la passa piuttosto bene. La scelta di prodotti è ampia, i clienti non mancano e la vicina fermata degli autobus dà anche una mano agli anziani, che oggi alle Vallette sono in maggioranza. Insomma, una bella differenza rispetto alla situazione che, da anni, sta vivendo il vicino mercato coperto di via delle Verbene. Lì, infatti, la riqualificazione è al palo anche perché il Comune non ha fondi per fare interventi strutturali.

In piazza don Pollarolo, invece, a mancare è solo la corrente. «Non è uno scherzo – spiega Raffaele, il pescivendolo, 37 anni e sul posto da quando ne aveva 20 – e ci servirebbe eccome». Dunque, come si fa? «Ci portiamo il generatore da casa. Io, ad esempio, per far funzionare il mio frigo devo avere almeno 3 kw». Gli fa eco Vittorio, anche lui ambulante “storico” nel piazzale col suo banco di frutta e verdura. «Senza elettricità non si può stare». A dire il vero ci sarebbe anche la questione dei bagni. Ce n’è uno solo e, forse, è un po’ troppo vecchio e deteriorato. «Si, quello andrebbe aggiustato». Per il resto, la vita al mercato scorre tranquilla e senza troppi problemi nonostante ci si trovi in una zona dell’estrema periferia torinese.

A Natale è anche arrivato un regalo, ma per i bambini. L’area giochi adiacente, rifatta daccapo grazie ai fondi AxTo. Via la vecchia pavimentazione, ora i pargoli ne hanno una nuova che attutisce meglio le cadute. Anche i giochi sono stati rinnovati e c’è pure un’altalena adatta ai bimbi con disabilità. «Per fortuna – scherzano tra i banchi – ogni tanto si ricordano anche del nostro quartiere».